Bernareggio: ruba un’auto in pizzeria, ma la sua fuga dura… un chilometro

Ha approfittato di un momento di distrazione di un avventore per rubargli l’auto, ma la sua fuga è durata meno di un chilometro. Accade a Bernareggio, dove un 20enne residente in paese è stato bloccato dai Carabinieri.

Il furto

L’episodio è accaduto ieri, mercoledì 4 agosto. L.A., 20 anni e già noto alle Forze dell’ordine per reati contro la persona, si trovava all’interno di una pizzeria dove, approfittando della distrazione di un cliente, ha sottratto le chiavi della sua auto, una Volkswagen Touran, con la quale ha poi provato a scappare. La sua fuga è però durata solo qualche centinaio di metri, visto le alcune pattuglie dei Carabinieri di Bernareggio e Vimercate presenti nei paraggi sono riusciti subito a bloccarlo.

L’arresto

I Militari, infatti, sono stati immediatamente attivati dalla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza e sono intervenuti in maniera tempestiva prima che il malvivente riuscisse a far perdere le proprie tracce. L’autovettura è stata restituita al proprietario che aveva segnalato il furto sul 112, mentre per il giovane ladro si sono aperte le porte del Tribunale. Nella giornata odierna è stato infatti celebrato il processo per direttissima, al termine del quale è stato convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di presentazione innanzi alla Polizia Giudiziaria.