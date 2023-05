C'era veramente tutta Bernareggio ad accompagnare Massimo Passoni nel suo ultimo viaggio. I funerali dell'imprenditore morto a soli 52 anni a causa di un incidente in moto la scorsa settimana sono stati celebrati oggi pomeriggio, sabato 6 maggio.

Bernareggio si ferma per l'ultimo saluto a Massimo Passoni

La chiesa non è stata in grado di contenere la folla che ha partecipato alle esequie. Nemmeno la piazza antistante è stata sufficiente a raccogliere tutti gli amici che hanno voluto essere presenti alla cerimonia celebrata nella chiesa di Santa Maria Nascente dal parroco don Stefano Strada. E' stato lui, dall'ambone, a offrire un momento di consolazione alla moglie di Massimo, alla figlia e all'anziana madre. Così come alle sorelle e a tutti coloro che hanno riempito le navate della chiesa:

"Questa chiesa è davvero grande, eppure non riesce a contenere tutti gli amici che oggi sono venuti a dare l'estremo saluto a un caro amico. C'è tanta tristezza in questi giorni, ma ognuno di noi ha un bel ricordo che lo lega a Massimo. Siamo tutti qui ad accompagnarti nel viaggio verso il Paradiso, ma chiediamo anche a te di continuare a seguirci, di restarci vicino e spronarci a vivere una vita piena e intensa. Massimo, la tua amicizia è un tesoro che custodiremo per sempre nel nostro cuore"

L'incidente in autostrada

Massimo Passoni, dicevamo, era rimasto vittima di uno schianto in autostrada la scorsa settimana. A soccorrerlo per primo era stato un cardiologo che stava transitando lungo la A4 e, tra Cormano e Certosa, ha notato l'imprenditore finire a terra con la sua moto. Le condizioni del 52enne erano apparse fin da subito piuttosto critiche: purtroppo la disperata corsa verso l'ospedale si era rivelata inutile.