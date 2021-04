“Bertolaso ha deciso di spostare il centro vaccini del PalaBancoDesio in una discoteca di Carate”

Interrogazione al ministro Speranza: “Bertolaso ha deciso di spostare il centro vaccini anti-Covid allestito al PalaBancoDesio in una discoteca di Carate”. Dopo le proteste e la richiesta di tenerlo aperto, il senatore di Leu Francesco Laforgia presenta un’interrogazione al ministro della Salute.

La Regione chiude il centro vaccini al PalaDesio, interrogazione a Speranza

“Proseguono gli sperperi di Regione Lombardia nella gestione della pandemia. Nel Comune di Desio era stato individuato come sede per lo svolgimento delle vaccinazioni il Palazzo dello sport – evidenzia il senatore – Una scelta apprezzata dai cittadini in quanto il PalaDesio è uno spazio molto grande, munito di un ampio parcheggio e privo di barriere architettoniche. Ad oggi infatti ha consentito di effettuare più di 12 mila vaccinazioni”.

“Il nuovo sito necessita anche di un canone locatizio”

E prosegue: “Bertolaso, commissario straordinario regionale per l’emergenza Covid, ha deciso di spostare quello spazio vaccinale in una discoteca di Carate Brianza, che non presenta gli agi logistici della precedente sede e necessita inoltre di un canone locatizio. Ho presentato interrogazione al Ministro Roberto Speranza per sapere quali direttive intenda indirizzare al commissario Bertolaso per ottenere un ripensamento sulla decisione di chiudere il sito vaccinale di Desio”. Ha poi ringraziato l’ex senatrice desiana Lucrezia Ricchiuti per la segnalazione.