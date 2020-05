Besana, al cimitero si va in ordine alfabetico

I cimiteri di Besana riaprono lunedì 11 maggio. L’ingresso, però, sarà contingentato per evitare assembramenti. In particolare, si potranno varcare i cancelli in ordine alfabetico, in base all’iniziale del cognome.

Riaprono i cimiteri

Oggi, venerdì, il sindaco Emanuele Pozzoli ha firmato l’ordinanza per la riapertura dei cimiteri di capoluogo e frazioni.

Da lunedì 11, fino a nuova disposizione, vi si potrà accedere nei seguenti giorni e orari:

– Montesiro e Calò: dalle 8 alle 19 con sistemi di controllo automatizzato;

– Besana capoluogo: dalle 8 alle 17.30 con apertura e chiusura manuale;

– Valle Guidino: dalle 8.15 alle 17.45 con apertura e chiusura manuale;

– Villa Raverio: dalle 8.30 alle 18 con apertura e chiusura manuale;

– Vergo Zoccorino: dalle 8.45 alle 18.15 con apertura e chiusura manuale.

Si entra in ordine alfabetico

L’accesso sarà consentito nel rispetto delle misure di prevenzione adottate per contenere il coronavirus, in base all’iniziale del proprio cognome o del capofamiglia. Le persone sopra i 65 anni potranno essere accompagnate rispettando il seguente ordine:

– Lunedì dalla lettera A alla D

– Martedì dalla E alla H

– Mercoledì dalla I alla N

– Giovedì dalla O alla R

– Venerdì dalla S alla Z

“Si raccomanda di dotarsi sempre della mascherina e si invita al rispetto delle indicazioni per evitare assembramenti e per tutelare le categorie più a rischio”, l’appello del Comune.