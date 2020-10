Besana Brianza, scontro tra due auto su viale Kennedy

Incidente e traffico in tilt

Besana Brianza, scontro tra due auto su viale Kennedy. L’incidente è avvenuto attorno alle 16.30 lungo il viale, all’altezza dell’intersezione con via cesare Cantù, a valle Guidino. Nello scontro tra i due mezzi sono rimasti coinvolte tre persone. Sul posto sono subito arrivati in codice giallo due ambulanze e l’auto medica, oltre alla pattuglia della Polizia locale. Per consentire i soccorsi in sicurezza si è creata una lunga coda. Viale Kennedy è stato chiuso all’altezza di Villa Raverio e la circolazione è stata deviata su via Luini. Grossi disagi al traffico.