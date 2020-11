Besana: da 8 a 127 positivi in un mese. Il sindaco Pozzoli: “Non aspettiamoci che gli altri ci dicano cosa fare, rispettiamo le regole”.

Besana: da 8 a 127 positivi in un mese

Il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli, nella giornata di ieri domenica 1 novembre ha fatto un aggiornamento relativamente al numero di contagi in città nel mese di ottobre.

Attualmente Besana conta 127 positivi, con un’età media di 41 anni. I contagiati accertati nell’arco di un mese sono passati da 8 (al 1° ottobre) a 127 (31 ottobre). Purtroppo nello stesso mese si è registrato anche un decesso, portando a 34 il numero dei morti da inizio pandemia sul territorio di Besana.

Al momento in città ci sono 17 minori positivi che hanno un’età media di 8 anni; due i contagi invece che si registrano nelle RSA del territorio Besanese.

“Rispettiamo le regole”

“Ad inizio ottobre eravamo il terzo comune per contagi nella nostra Provincia in relazione agli abitanti – ha aggiunto Pozzoli. Oggi, fortunatamente, non siamo nemmeno tra i primi dieci. Ieri (sabato, ndr) la nostra Provincia è stata la più colpita nella nostra Regione che è la più colpita in Italia, ma è anche vero che è quella in cui si registrano più tamponi. Dalle telefonate noto un aumento delle persone che stanno poco bene e dei ricoveri. Così come si diffonda il contagio in famiglia. Non aspettiamoci che gli altri ci dicano cosa fare – ha concluso il sindaco. Rispettiamo le regole stando attenti. Dobbiamo vivere in modo diverso, non smettere di vivere”.

TORNA ALLA HOME