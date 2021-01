Besana è in lutto per un grande imprenditore e uomo di sport: si è spento Giovanni Villa, aveva 80 anni.

Imprenditore e uomo di sport

Nel 1955 aveva fondato in città la Siroplastin, presente sul mercato italiano ed estero da più di 60 anni come produttore di stampi per materie plastiche, stampaggio, assemblaggio e confezionamento. Villa è stato anche patron della storica Zoccorinese, società ciclistica capace di portare il nome di Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza, nel mondo: nel 2001, a Lisbona, il suo atleta Yaroslav Popovych conquistò infatti il titolo di campione del mondo under 23.

Villa è stato anche consigliere comunale in città, seduto dal 2009 al 2014 sugli scranni riservati alla maggioranza con il sindaco Vittorio Gatti. Nel 2014 si era candidato al fianco dell’allora candidato cittadino Alcide Riva.

L’ultimo gesto generoso

Villa si è sempre dato da fare per Besana. L’ultimo gesto generoso durante la prima ondata della pandemia, quando aveva donato al Comune 5 mila mascherine.

Oggi piangiamo un genio. Un genio del lavoro. Un genio dello sport. Un genio della solidarietà. Ciao Giovanni, grazie per tutto quel tantissimo tantissimo che hai fatto, l’omaggio del sindaco Emanuele Pozzoli.

Lunedì 25 gennaio 2021, alle 14,30, l’ultimo saluto a Giovanni Villa nella chiesa parrocchiale di Vergo Zoccorino.

