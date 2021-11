Besana ha detto addio al suo pasticciere

Lutto

Si è spento Camillo Cazzaniga, pilastro della pasticceria "Il Castano" di piazza Cuzzi

La comunità besanese è in lutto per la scomparsa del "suo" pasticciere. Si è spento Camillo Cazzaniga, pilastro dello storico bar pasticceria "Castano" di piazza Cuzzi. Aveva 75 anni, lascia la moglie Antonia, il figlio Simone, i nipoti e uno stuolo di persone che gli voleva bene.

Addio al pasticciere

Classe 1946, Cazzaniga ha cresciuto generazioni di besanesi con i suoi dolci. Tanto che la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta una città intera. Centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio hanno riempito la pagina Facebook "Besana Brianza News - Sei di Besana Brianza se".

"Caro Camillo un grande grazie per la persona in gamba che sei stato. Porto nel cuore tanti bei ricordi. Dai caffè “smagià” presi nel tuo bar mentre si parlava del più e del meno, al tifo alle partite di pallone dei nostri ragazzi. Buon viaggio Camillo!", recita uno dei ricordi affidati ai social. E, ancora, "Che dispiacere! Camillo il pasticciere, icona di Besana da quasi mezzo secolo".

Tante le collaborazioni

Innumerevoli le collaborazioni con le associazioni del territorio che hanno visto e vedono protagonista la pasticceria "Castano". Dal mitico "turtum", la torta paesana formato extra large preparata ogni anno per la tradizionale Fiera di Santa Caterina alle prelibatezze pensate per la "Festa del Cioccolato" organizzata dalla Pro Loco. Nel 2009 la Camera di commercio di Monza e Brianza, in collaborazione con l'Unione del Commercio, Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, avevano scelto l'attività di Camillo Cazzaniga come punto di riferimento per la produzione e la diffusione del pan tranvai. Tre anni più tardi, il pasticciere si meritò il titolo di ambasciatore dell'artigianato lombardo grazie all'onorificenza assegnata dall'Unione artigiani della provincia di Milano.

Domani i funerali in Basilica

I funerali di Camillo Cazzaniga saranno celebrati domani, giovedì 18 novembre 2021, alle 14,30, nella Basilica romana minore, a due passi dal suo "regno" di piazza Cuzzi.