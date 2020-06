Besana, l’accesso alla discarica torna libero

Niente più prenotazione: l’accesso alla piattaforma ecologica di via Matteotti a Besana è tornato libero da oggi, lunedì 8, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Emanuele Pozzoli.

Niente più prenotazione alla discarica

L’ingresso era stato limitato durante le settimane di fase acuta della pandemia. Sempre su prenotazione, inizialmente consentito per il conferimento della sola frazione verde. Da oggi i besanesi possono recarsi in discarica liberamente.

Restano però in vigore alcune regole mirate a salvaguardare la sicurezza degli utenti, data l’emergenza sanitaria ancora in corso. Quindi nell’area di scarico è ammessa la presenza di un massimo di cinque veicoli per volta; la distanza di almeno un metro va sempre mantenuta; i rifiuti devono essere già suddivisi, in modo da agevolare le operazioni. Queste ultime da completare nel minor tempo possibile (dieci minuti) per contenere i tempi di attesa degli altri utenti. L’ingresso è consentito solo se muniti di guanti e mascherina.

Gli orari di apertura

I cancelli della discarica sono aperti il lunedì dalle 13,30 alle 18; il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12, dalle 13,30 alle 18.

