Besana piange il fondatore del gruppo di cammino

Lutto

Peppo Vergani si è spento ieri, domenica, a due settimane di distanza dalla caduta durante una passeggiata

Il gruppo di cammino perde il suo fondatore ma soprattutto l'intera comunità besanese piange un uomo eccezionale. Peppo Vergani si è spento ieri sera, domenica 13 febbraio 2022.

L'incidente quindici giorni fa

Un paio di settimane fa Peppo era rimasto vittima di un incidente mentre camminava con un amico nel Lecchese. Era rovinato al suolo, forse a causa di un malore. Trasportato in ospedale a Lecco, le sue condizioni sono andate peggiorando fino al triste epilogo di ieri sera.

A Besana in tantissimi gli volevano sinceramente bene. Nel settembre del 2017 aveva fondato il gruppo di cammino in collaborazione con l'allora sindaco Sergio Gianni Cazzaniga, l'Ats e altri amici volontari. Una novità che nel giro di una manciata di giorni aveva riscosso un grande successo, superando i duecento iscritti.

Addio a un uomo buono

"Peppo ci ha lasciati - il messaggio di cordoglio affidato alla pagina Facebook del gruppo di cammino - Il dolore di tutti noi è immenso, porgiamo le condoglianze ai familiari. Ciao Peppo, persona umile e buona, sempre disponibile. Ci mancherai tantissimo".

Nel maggio di cinque anni fa Peppo Vergani aveva dovuto affrontare un dolore immenso, la perdita della figlia Francesca, morta a soli trent'anni in un incidente stradale a Marsa Alam, in Egitto, dove si era trasferita per lavoro.

I funerali saranno celebrati mercoledì 16 febbraio, alle 16, in Basilica romana minore.