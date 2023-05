Besana piange il suo campione di ciclismo: è morto Gianluca Tonetti

Il suo cuore, fedele alleato in centinaia di imprese sportive, si è fermato all’improvviso. E’ stato un malore, avvertito nella notte tra venerdì e sabato nella sua casa di Montesiro, frazione di Besana in Brianza, a portarsi via Gianluca Tonetti. Inutile, purtroppo, la corsa all’ospedale San Gerardo di Monza. Ex ciclista professionista, aveva spento 56 candeline il 21 aprile scorso.

Il talento ereditato dalla figlia

Tonetti era nato ad Erba ma risiedeva a Montesiro con la moglie Gabriella Paleari. Insieme avevano cresciuto due figlie, Greta, la maggiore, e Cristina che ha ereditato dal papà la passione e il talento per le due ruote, tanto da essere già arrivata, ventenne, nella massima categoria con la maglia della Top Girls Fassa Bortolo, oltre che in Nazionale, sempre supportata dalla presenza e dal tifo dei genitori. Con la squadra azzurra Cristina si trovava in Francia in questi giorni, per disputare «La Classique Morbihan», dove è stata raggiunta dalla terribile notizia di quanto accaduto.

Due volte professionista

Tonetti era cresciuto nella Capiaghese, per poi militare nella fila del GS Ballabio d’Olginate, della gloriosa Zoccorinese e della Mecair, fino al salto tra i professionisti con la Gewiss Bianchi. E' stato fra i pochi ciclisti ad essere passato professionista due volte disputando cinque stagioni, dal 1989 al 1993, con la vittoria nel 1990 della Bedollo-Lago Santo del Trofeo dello Scalatore per i colori della Malvor. Poi nuovamente dilettante, protagonista di gare a carattere nazionale ed internazionale come il Giro della Brianza, il Trofeo Matteotti, il Trofeo Bastianelli e la Ruota d'Oro (tutte vinte). Nel 1999, il ritorno tra i professionisti con i colori della Selle Italia dove è rimasto per tre stagioni, sino a fine 2001. Nel 2002 il passaggio alla Maglierie Cage e infine alla Tenax. «Il 24esimo posto nel Giro di Lombardia 2005, a 54 secondi da Paolo Bettini, è la sua ultima gara», ricorda Federciclismo, esprimendo, insieme al presidente Cordiano Dagnoni, «il più profondo cordoglio ai familiari».

Martedì l'ultimo saluto

Scalatore stimato, contava anche due partecipazioni al Giro d'Italia e una alla Vuelta. Tonetti, una volta conclusa la carriera da ciclista, era stato direttore sportivo di squadre dilettantistiche e juniores. Senza mai smettere di allenarsi: i montesiresi erano infatti abituati a vederlo per le vie della frazioni, in bicicletta, o di corsa a piedi.

I funerali saranno celebrati domani, martedì, alle 11, nella chiesa della frazione.