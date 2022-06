Besana piange l'ex sindaco: addio a Vittorio Gatti

Si è spento questa mattina, venerdì 10 giugno, nella sua casa di Cazzano Vittorio Gatti. Con lui la comunità di Besana in Brianza perde un ex sindaco, un imprenditore di successo ed un uomo mai banale, che valeva davvero la pena conoscere. Avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 23 giugno. Lascia la moglie, l'adorata figlia e uno stuolo di amici.

Addio all'ex sindaco

Classe 1948, Gatti si è spento a seguito di una lunga malattina. Forzista, aveva guidato la città dal 2009 al 2014, tenendo le redini della coalizione del centrodestra. Al suo fianco, l'amico fraterno Carlo Ratti, scomparso nell'aprile del 2015. Oggi sedeva in Consiglio comunale, nelle fila della maggioranza. A fine aprile, la sua ultima presenza in Aula, accolto dagli applausi di tutti i colleghi dopo l'assenza dovuta a un brutto infortunio. Applausi ai quali lui aveva risposto con la nota ironia: «Vorrei fosse messo a verbale che siete dei ruffiani...».

Lunedì l'ultimo viaggio

I funerali saranno celebrati lunedì, alle ore 14,30, nella Basilica romana minore di Besana in Brianza. Oggi, tra i primi a rendergli omaggio nella bella casa di Cazzano, Diego Crippa, altro storico esponente di Forza Italia. Oltre all'attuale sindaco Emanuele Pozzoli.

"Con profonda tristezza devo comunicarvi che è venuto a mancare Vittorio Gatti - ha scritto il primo cittadino sulla pagina Facebook del Comune - Ex sindaco, consigliere comunale ma soprattutto uomo di grande generosità e amore per la nostra Città. Ho portato le condoglianze di tutta la nostra comunità alla famiglia. I funerali si terranno lunedì 13 giugno in Basilica alle 14.30. Ho disposto che le bandiere del nostro Comune siano a mezz'asta in segno di lutto"