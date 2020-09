Besana: Regione stanzia 120mila euro per la ciclopedonale tra Villa Raverio e Vergo Zoccorino. Pozzoli: “Opera strategica”.

Un finanziamento di 120 mila euro da parte di Regione Lombardia per realizzare una ciclopedonale di collegamento tra Villa Raverio e Vergo Zoccorino. Lo stanziamento è stato deliberato mercoledì 5 agosto dalla giunta regionale ed è il frutto di un ordine del giorno all’assestamento di bilancio dei consiglieri regionali brianzoli della Lega, con primo firmatario il consigliere Alessandro Corbetta.

“La Lombardia – spiega il consigliere regionale – continua a investire su Besana in Brianza. Dopo il milione e 400mila euro per ristrutturare il vecchio ospedale e il mezzo milione che permetterà di realizzare una rotonda alla Cinque Frecce e riqualificare via Rimembranze a Vergo, nel 2022 il Comune potrà realizzare un altro importante tratto di ciclopedonale che garantirà sicurezza a pedoni e ciclisti”.

Nel merito è intervenuto anche il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli:

“E’ un’opera veramente strategica perché consente di aumentare i percorsi protetti che portano alle scuole elementari di Villa Raverio. In più si integra perfettamente con l’intervento che stiamo facendo in questi giorni in via Matteotti andando a realizzare quel tratto di marciapiede che mancava per congiungere Vergo Zoccorino con Villa Raverio. Con quel tratto e con la ciclopedonale che finanzierà Regione Lombardia di fatto rimangono collegate più frazioni: Villa Raverio, Calò, Vergo Zoccorino e Montesiro. Nei prossimi mesi faremo anche adeguate segnalazioni e piccoli raccordi come in queste settimane (via Gramsci a Vergo Zoccorino, via Leopardi a Calò). L’opera valorizza sempre di più la mobilità dolce e i collegamenti pedonali per le nostre scuole. Questo è il futuro del nostro Comune, noi stiamo già andando in questa direzione”.