Besana: scontro tra auto all’ora di punta FOTO

Besana: contro tra due auto all’ora di punta. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 al semaforo delle cinque strade. Sul posto ambulanza e Vigili del fuoco.

Besana: scontro tra auto all’ora di punta

Traffico congestionato nella serata di oggi, giovedì 5 novembre, a Besana in Brianza. Qui intorno alle 18.30, più precisamente in largo Libertà, si è verificato uno scontro che ha visto coinvolte due auto. Due le persone soccorse in codice rosso dall’ambulanza di Seregno: un uomo di 58 anni e un 63enne. Fortunatamente dopo le prime cure non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

TORNA ALLA HOME