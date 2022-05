Besana, tre malori in mezz'ora: due ragazze soccorse a scuola

Intervento

Protagoniste una donna di 57 anni e due studentesse di 15 e 20 anni

Tre malori nel giro di mezz'ora questa mattina, venerdì 20 maggio, a Besana in Brianza. Protagoniste una donna di 57 anni e due studentesse di 15 e 20 anni.

Malore in piazza Umberto I

La prima a sentirsi male è stata la 57enne, soccorsa quindici minuti dopo le 9 nella centrale piazza Umberto I, accanto alla Basilica romana minore. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Cantù e l'automedica. Inizialmente attivata in codice giallo, l'autolettiga è poi ripartita in un più grave codice rosso. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Desio.

Ambulanza a scuola

Mezz'ora più tardi i mezzi di soccorso hanno raggiunto il plesso distaccato dell'istituto "Gandhi" di via Garibaldi. All'interno due giovani studentesse, in due aule diverse, sono state contemporaneamente colte da malore. Al lavoro il personale sanitario dell'Avis Meda, supportato da quello giunto a bordo dell'automedica. Giallo il codice di attivazione delle due ambulanze arrivate in via Garibaldi.