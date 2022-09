Disagi per i pendolari del Besanino questa mattina, giovedì 8 settembre.

Besanino bloccato in stazione dopo che un ramo ha danneggiato un finestrino della cabina di guida

Poco prima delle 11 infatti un convoglio diretto a Milano ha dovuto arrestare la marcia presso la stazione di Besana in Brianza per un problema alla cabina di guida. Poco prima, durante il viaggio, tra le stazioni di Costa Masnaga e Cassago Brianza, uno dei finestrini della cabina di guida è stato colpito da un grosso ramo che ha pesantemente danneggiato il vetro, senza tuttavia mandarlo in frantumi.

A causa del danno il convoglio si è dovuto arrestare nella prima stazione con doppio binario e i viaggiatori sono stati fatti scendere. Al momento il treno è fermo e i pendolari in attesa di poter riprendere il viaggio verso Milano.

Sul posto poco dopo l'arrivo del convoglio sono giunti anche i Craabinieri e un'ambulanza. I soccorritori hanno prestato assistenza sul posto al macchinista, classe 1982, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. E' stato comunque portato in ospedale per accertamenti, in codice verde.