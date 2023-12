Beve troppo e si sente male, 19enne trasportato in ospedale in codice rosso

Ha alzato un po' troppo il gomito in un locale di Meda e si è sentito male. Un ragazzo di 19 anni di Cesano Maderno è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Desio.

Beve troppo e si sente male in un locale

E' successo ieri sera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle 23.47 in un locale in via Cristoforo Colombo. In base a quanto è stato possibile ricostruire, il 19enne, residente a Cesano, si trovava in compagnia di alcuni amici per trascorrere la serata. Evidentemente deve aver alzato un po' troppo il gomito, a tal punto da sentirsi male e perdere i sensi.

Trasferito in ospedale in codice rosso

I suoi amici, allarmati, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso, i cui soccorritori hanno trasferito il 19enne, incosciente, all'ospedale di Desio in codice rosso.