Sirene di notte

Ventenne soccorso a Cesano Maderno. Nella notte anche una caduta.

Notte sostanzialmente tranquilla in Brianza dal punto di vista del soccorsi: non risultano infatti incidenti stradali ma solo due interventi del 118 per una intossicazione da alcol e per una caduta.

Beve troppo e si sente male: soccorso un 20enne

Nel primo caso la chiamata al numero di emergenza è giunta alla centrale operativa intorno alle 4.45. Sul posto, in via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno, si sono immediatamente portati i volontari della Croce bianca locale che hanno prestato le prime cure ad un giovane di 20 anni colto da malessere dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Le condizioni del ragazzo fortunatamente sono apparse poco preoccupanti e dopo gli accertamenti sanitari sul posto è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice verde.

Cade in strada: soccorso un 20enne

Non ha invece avuto bisogno del trasporto in ospedale il giovane di 20 anni soccorso a Seveso a seguito di una caduta. L'intervento della Croce bianca cittadina, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, è avvenuto intorno alle 2.30. Il ragazzo è stato soccorso in Corso Garibaldi ma si è ripreso in fretta e l'intervento dell'ambulanza si è concluso in posto.