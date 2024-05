Bevono il tè in bottiglia e si sentono male: sette studenti finiscono in ospedale

Ambulanze, automedica, Carabinieri e personale dell'Ats sono intervenuti oggi, giovedì 30 maggio, all'istituto Ciofs di Cesano Maderno per una sospetta intossicazione alimentare.

Bevono il tè in bottiglia e si sentono male

Sette allievi, tra i 15 e 18 anni, sono stati portati in ambulanza in Pronto soccorso di diversi ospedali del territorio: San Gerardo di Monza, Pio XI di Desio e Garbagnate Milanese. Nessuno è in condizioni preoccupanti. I ragazzi avrebbero accusato mal di stomaco dopo avere bevuto - da quanto è stato possibile ricostruire - del tè da alcune bottiglie di plastica. Ha accusato un malore anche un docente, di 33 anni, per il quale non è stato disposto il trasporto in ospedale.

Indagano i Carabinieri

Indagano i Carabinieri della Tenenza, che hanno acquisito le bottiglie per sottoporle ad analisi. Analisi che saranno determinanti per capire cosa è successo. L'allarme per sospetta intossicazione alimentare è scattato alle 12.15 circa. In via De Gasperi sono intervenute l'automedica e tre ambulanze, di Seregno Soccorso, della Croce Bianca di Mariano Comense e della Croce Rossa di Cermenate.