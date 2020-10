Biassono, encomio al sindaco

“Grazie alla provincia di Monza e Brianza per il gradito riconoscimento consegnatomi questo pomeriggio – ha dichiarato il sindaco di Biassono, il borgomastro Luciano Casiraghi – Il presidente della Provincia,

Luca Santambrogio, ha consegnato ai sindaci della nostra Provincia una targa di riconoscimento per l’impegno e le azioni svolte durante l’emergenza del Covid 19. Dedico questo premio a tutti i cittadini, a tutte le associazioni del nostro territorio, ai colleghi di amministrazione e ai dipendenti comunali che in questi mesi si sono impegnati con me per aiutare i biassonesi”.