Biassono, guarito dal tumore

Storia a lieto a fine a Biassono, un giovane di 27 anni è guarito dal tumore.

Guarito dal tumore

«La chemioterapia mi ha salvato, ora sono un bambino appena nato, sto da Dio. Sono proprio contento, il mostro e stato sconfitto». Parole di speranza quelle pronunciate da Alessio Lombardozzi, cameriere di 27 anni, che ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia e l’ha sconfitta. Il suo calvario è iniziato il 21 febbraio quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un malore. Al termine degli accertamenti il terribile verdetto: linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico relativamente raro ma uno dei più frequenti nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Alessio inizia subito con la chemioterapia a cui si è sottoposto fino ad agosto.

La sua battaglia

«Di recente ho fatto gli ultimi accertamenti e il tumore è sparito – ci racconta Alessio, colmo di gioia – Certo, devo stare sotto controllo periodicamente ma il mio calvario è finito. Ho combattuto con tutte le mie forze durante la chemio e il difficile periodo del lockdown a causa del coronavirus. In agosto ho preso anche un batterio: sono stato molto male, con la febbre che è arrivata fino a 40 gradi e le trasfusioni di sangue, ma alla fine ce l’ho fatta. In sei mesi di cure ho avuto nausea, vomito, stanchezza, ho perso i capelli ma non mi sono mai rassegnato».

Fino alla telefonata ricevuta a settembre dai medici: «Il linfoma è sparito». «Vorrei ringraziare il reparto di Ematologia dell’ospedale San Gerardo di Monza, in particolare i medici Federica Cocito e Ivana Rita Casaroli, e il day hospital, e la mia ragazza Sara, che ho conosciuto durante la malattia e mi è sempre stata vicina».

