Biassono, il presidente della Regione incontra gli imprenditori

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa mattina (mercoledì 7 febbraio 2020) ha incontrato gli imprenditori e l’Amministrazione comunale di Biassono.

Tappa a Biassono per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per incontrare gli imprenditori biassonesi. Il presidente è stato accolto presso la pasticceria caffetteria Fossati (Ul Galet) dal sindaco, Luciano Casiraghi, dagli assessori Paola Gregato e Nadia Beretta, dal presidente del Consiglio comunale, Mauro Rossi, dalla consigliera comunale Marta Pagani e dal coordinatore della Lega Giovani Circoscrizione Lambro, Davide Erba. Ad accompagnare il presidente l’assessore regionale ai Giovani e allo Sport, Martina Cambiaghi, e i consiglieri regionali Alessandro Corbetta, Andrea Monti e Andrea Villa, segretario provinciale della Lega.

L’incontro con gli imprenditori

All’incontro di questa mattina erano presenti i rappresentanti di sei aziende biassonesi: Sangiorgio Mobili, Cozzaglio, Rovagnati, Boldrocchi, Panzeri, MG Weld. Gli imprenditori hanno espresso al presidente le loro preoccupazioni di un ritorno al lockdown ma Fontana ha assicurato che avrà la massima tutela per le aziende della Regione Lombardia: “Cercheremo di fare di tutto per tutelarvi – ha spiegato Fontana – A luglio abbiamo riaperto le fiere e a fine anno avremo un altro appuntamento importante con Artigiani in fiera”. “I nostri clienti arrivano da tutto il mondo e dobbiamo avere la possibilità di lavorare – l’appello accorato degli imprenditori biassonesi – Se ci fosse Pedemontana gli spostamenti sarebbero più agevoli”. “I lavori per l’autostrada dovrebbero partire il prossimo anno” ha assicurato Fontana.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 ottobre 2020.

