Biassono, incendio in una cucina

Spavento all’ora di cena in centro a Biassono per un incendio scoppiato in un appartamento in via Roma.

Incendio in una cucina

Le fiamme si sono propagate intorno alle 19 in un appartamento al piano rialzato di una palazzina di via Roma. Erano circa le 19.15 quando sul posto sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco. Sono stati necessari l’Aps di Monza e Lissone, l’autoscala e il carro soccorso di Monza per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Per precauzione è stato comunque richiesto l’intervento di un’ambulanza. Sono in corso gli accertamenti per capire come si sia originato l’incendio nella cucina.

Pompieri anche a Sovico per una perdita di gas

Ieri pomeriggio (venerdì 20 novembre 2020) i pompieri sono intervenuti anche a Sovico per una perdita di gas. Erano circa le 17 quando in piazza Garibaldi sono arrivati Aps di Lissone e l’azienda del gas per un intervento che è durato circa un paio di ore. La perdita di gas proveniva da una tubazione montante principale posta all’esterno di un condominio. Non si è reso necessario evacuare il fabbricato né si sono registrati feriti.

