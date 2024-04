Biassono, l'auto finisce oltre il guardrail: due giovani soccorsi dai Vigili del fuoco

Paura a Biassono per un incidente che ha visto coinvolti due giovani rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo dell'auto.

Incidente in via Parco a Biassono

Sono stati soccorsi dalle squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, il conducente e il passeggero di un'automobile finita fuori strada nelle prime ore di domenica 28 aprile. Il sinistro si è verificato lungo via Parco pochi minuti prima della mezzanotte. Sul posto a Biassono hanno operato l'autopompa e il carro fiamma intervenuti da Lissone insieme agli operatori del 118 con il personale sanitario inviato dalla centrale operativa insieme ai Carabinieri.

Illesi i due occupanti

L'auto sulla quale viaggiavano i due giovani di 25 e 26 anni è finita fuori strada per poi fermare la sua corsa oltre il guardrail rimanendo pericolosamente piegata su una fiancata. I due occupanti non hanno riportato gravi ferite e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Nell'incidente in via Parco non sono state coinvolti altri veicoli.

I pompieri, dopo avere liberato i due giovani rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo, hanno lavorato per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.