Biassono piange il custode del museo

Lutto a Biassono per la scomparsa di Marco Tremolada, prezioso collaboratore dell'Amministrazione comunale e custode del museo. Aveva 77 anni.

Una malattia si è portata via questa notte un instancabile volontario, insignito nel 2000 del primo Sgurbat d'Or, premio civico assegnato dal Comune che rende omaggio ai cittadini benemeriti intitolato "sgurbat", che significa il corvo, simbolo del paese. Ecco la motivazione:

"È con rammarico e tanta tristezza che apprendo la notizia della scomparsa del nostro caro concittadino Marco Tremolada. Purtroppo, la malattia che lo ha colpito, ha vinto, e ora di Marco, non ci resta che il suo ricordo, con quel sorriso sempre solare, con quella parola di conforto sempre pronta per affrontare le difficoltà organizzative della macchina comunale, ma soprattutto rimarrà nel cuore di chi ha potuto conoscerlo, la sua grande e infinita disponibilità per il prossimo, per la sua comunità biassonese che tanto ammirava e amava. Marco era un uomo buono, un uomo generoso, pieno di energia, di voglia di fare, di entusiasmo. Non finirò mai di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per tutti noi Biassonesi, in particolare se penso al nostro Museo Civico, in cui Marco ci ha messo il cuore per renderlo oggi quello che è: un bellissimo biglietto da visita della nostra Biassono. Marco è stato il primo a ricevere lo “Sgurbat D’Or”, nel lontano 2000, perché lui sin da quel momento ha messo a disposizione il suo tempo libero per dare un contributo importante alla nostra Biassono. Da lui dobbiamo prendere tutti noi esempio, perché il volontariato è uno strumento troppo importante per pensare di metterlo da parte a discapito del futuro e della globalizzazione. Caro Marco, grazie ancora per tutto quello che hai fatto, l’Amministrazione Comunale ti sarà sempre grata dei tuoi sacrifici, spesso magari mettendo da parte la famiglia, per portare avanti la tua seconda casa, il Museo Civico di Biassono. E’ con questo pensiero che mi accingo a fare come Amministrazione Comunale, Le mie più sentite condoglianze alla Famiglia Tremolada".