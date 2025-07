Biassono piange un volontario

lutto in paese

E' mancato Adelio Villa, per anni impegnato presso i Servizi sociali del Comune al trasporto dei disabili.

Lutto a Biassono per la scomparsa del volontario del Comune, Adelio Villa, addetto al trasporto dei disabili, mancato all'età di 73 anni.

Lutto per un volontario

Il biassonese Adelio Villa lascia l'adorato figlio Davide con Chiara, il fratello Luigi e tanti amici e conoscenti. I funerali sono stati celebrati martedì mattina nella chiesa parrocchiale San Martino di Biassono. Per volontà della famiglia eventuali donazioni dovranno essere devolute alla Fondazione Maria Letizia Verga.

Il ricordo del sindaco

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi: "Come sindaco di Biassono, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della cittadinanza, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Adelio Villa, avvenuta dopo una lunga malattia. Adelio è stato un uomo generoso, silenzioso ma presente, che ha dedicato tempo, energie e cuore alla nostra comunità. In particolare, il suo impegno presso i Servizi sociali del nostro Comune come volontario con altri 12 volontari per il trasporto dei disabili ha rappresentato un esempio concreto di solidarietà e senso civico. Chi ha avuto modo di conoscerlo ricorda la sua disponibilità, la discrezione e la dedizione con cui svolgeva questo importante servizio, sempre con il sorriso e una parola gentile. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza affettuosa di tutta Biassono, che oggi perde un cittadino esemplare, ma conserva il ricordo vivo del suo impegno e della sua umanità. Grazie, Adelio, per tutto quello che hai dato alla nostra comunità. Non ti dimenticheremo".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 15 luglio 2025.