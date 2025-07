Biassono piange uno storico volontario di Protezione civile

Lutto

Si è spento Antonio Marinelli, classe 1957. Ex consigliere comunale e figura di riferimento del gruppo delle Tute gialle. Il cordoglio del sindaco.

Biassono piange la scomparsa di Antonio Marinelli, storico volontario della Protezione civile.

Il sindaco e l'Amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Marinelli, classe 1957, figura di riferimento all'interno del gruppo dei volontari delle Tute gialle.

Lutto a Biassono

Dal 1992, Marinelli era stato uno dei responsabili operativi del gruppo di Protezione Civile di Biassono, distinguendosi per professionalità, dedizione e spirito di servizio. Marinelli era stato anche eletto in Consiglio comunale nelle file di Forza Italia, di cui era stato anche presidente del circolo cittadino.

In oltre trent’anni di attività aveva affrontato con prontezza numerose emergenze, in particolare quelle legate a eventi meteorologici che hanno interessato il territorio, sempre con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e il benessere dei cittadini.

«Con Antonio perdiamo non solo un volontario, ma un vero esempio di impegno civico. La sua disponibilità, il suo senso di responsabilità e la sua umanità hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità. In ogni emergenza sapevamo di poter contare su di lui: è stato un punto fermo per Biassono e per tutti noi», le parole del sindaco Luciano Casiraghi che ha espresso le sue personali condoglianze alla famiglia e alla figlia Valeria consigliere comunale di maggioranza Fratelli d’Italia e Lega Salvini, con un pensiero di riconoscenza per il prezioso contributo che il padre ha saputo dare alla comunità.

Al momento non è ancora stata resa nota la data delle esequie.