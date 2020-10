Biassono, soccorsa una giovane all’ostello del Parco

Maxi dispiegamento di mezzi a Biassono nella serata di ieri, giovedì 8 ottobre.

Intervento di pompieri e ambulanza a Biassono

Quattro mezzi dei Vigili del fuoco, oltre all’automedica, un’autoambulanza della Croce Verde di Lissone e ai carabinieri sono intervenuti in via Costa Alta a Biassono per prestare soccorso ad una giovane di 24 anni. La mobilitazione è scattata attorno alle 22,30 quando alla centrale operativa è giunta la richiesta di soccorso all’interno dell’ostello del Parco.

La ventiquattrenne, in evidente stato di agitazione, è stata poi accompagnata in ospedale al San Gerardo di Monza in codice verde.

TORNA ALLA HOME.