Biassono, trovato morto in casa. La vittima un uomo di 57 anni. Al momento sono poche e frammentarie le informazioni.

Biassono, trovato morto in casa

Stamattina, domenica 24 maggio, intorno alle 7.30 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta, su richiesta del servizio 118, a Biassono in via Borromini per soccorso persona. Una volta entrati all’interno dell’appartamento infermieri e sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo di 57 anni.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Monza. Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe morto per cause naturali.

