Uomo di 38 anni trovato morto in casa

Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in casa a Biassono.

Intervento dei carabinieri a Biassono

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo. E’ stato ritrovato oggi, lunedì, il corpo senza vita di un giovane uomo, classe 1982, che abitava in centro paese. La richiesta di intervento è scattata poco dopo le 14.30. Presso l’abitazione del giovane sono arrivati a sirene spiegate i Vigili del fuoco e i Carabinieri della caserma di Biassono che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 38enne.

I soccorsi

Recuperato il corpo, ora si indaga sulle cause della morte. Esclusa l’ipotesi delittuosa, l’ipotesi più concreta battuta dagli inquirenti è quella di un gesto estremo da parte del giovane.