Bici rubate e rivendute online, denunciato un 18enne

Bici rubate e rivendute online, la vittima chiede aiuto alla Polizia Locale di Desio

Derubato di due biciclette, 36enne di Bovisio si è rivolto alla Polizia Locale per ritrovarle. E’ accaduto nei giorni scorsi. Il proprietario ha poi controllato su internet per vedere se per caso fossero state messe in vendita le sue bici, una delle quali era del figlio. Per acquistare la sua bici aveva speso 70 euro e ora sul sito veniva rivenduta a 115. A questo punto, d’accordo con gli agenti, è scattato il piano per mettere in trappola il presunto responsabile.

Indagini per rintracciare il ladro

L’appuntamento per l’acquisto è stato fissato davanti al Comune di Desio ma qui, al momento opportuno, è intervenuta la Polizia Locale. La persona che sembrava essere il ladro, però, ha detto di aver comprato le biciclette da un ragazzo straniero che non conosceva e ha mostrato agli agenti la ricevuta. Il giovane, un domenicano appena diventato maggiorenne, è stato denunciato per ricettazione. La vittima, 36 anni, risiede a Bovisio Masciago, e proprio davanti alla sua abitazione sono state rubate le bici. Ora le indagini della Polizia Locale vanno avanti per rintracciare l’autore del furto.