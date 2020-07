Bidoni di olio abbandonati a Meda

Bidoni di olio abbandonati in via Santa Maria a Meda, intervengono i Black Wolves.

Nei giorni scorsi Alberto Oltolini e Ivan Barbugian del distaccamento dei Black Wolves (realtà che si occupa di tutela ambientale), durante un servizio di controllo sul territorio di Monza Brianza, hanno rinvenuto tre bidoni , pari pieni di olio, in via Santa Maria, nella zona per andare alla Zocca di Pirutit.

Segnalazione alla Polizia locale e all’Ufficio Ecologia

I volontari hanno appreso da alcuni residenti della zona che i bidoni erano lì da parecchi giorni. Immediatamente è partita la segnalazione alla Polizia Locale di Meda e all’Ufficio Ecologia del Comune.

