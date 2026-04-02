Il minorenne fermato dai ghisa è stato trovato in possesso di 35 grammi di sostanze stupefacenti, sotto la sella del motorino (dove sono stati riscontrati segni di effrazione al blocco di avviamento) è stata rinvenuta anche una mazzetta da muratore

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di Cornate d’Adda. Negli ultimi giorni del mese di marzo infatti i ghisa cittadini sono stati protagonisti di due importanti attività mirate a garantire maggiore sicurezza nella città.

Bilancino e cannabis nel sottosella: baby pusher beccato dalla Locale

Nel primo pomeriggio di sabato 21 marzo, durante una normale perlustrazione, una pattuglia ha notato un ragazzo che, all’altezza della strada sterrata che dal piazzale del cimitero conduce a Villa Paradiso, tentava di allontanarsi spingendo a piedi un motociclo con fare sospetto e frettoloso.

Gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto e hanno constatato che il veicolo presentava evidenti segni di effrazione sul blocchetto di avviamento e su quello del sottosella. Il giovane, risultato minorenne e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato fermato. Sotto la sella del motociclo gli operatori hanno rinvenuto un involucro di cellophane nero contenente due pezzetti di sostanza resinosa di colore marrone, avvolti in cellophane trasparente, un bilancino di precisione e una mazza da muratore.

Il ragazzo è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale, dove è stata effettuata la pesatura della sostanza e l’analisi con i kit speditivi MMC International. I test hanno confermato la presenza di cannabis per un peso complessivo di 35,24 grammi. La Polizia Locale ha proceduto al sequestro della sostanza, del bilancino e della mazza, deferendo il minorenne all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 73 del DPR 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Il motociclo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Fermato automobilista senza patente

Due giorni dopo, lunedì 23 marzo, gli agenti hanno recuperato ai fini della confisca un’autovettura già sottoposta a sequestro, che circolava sul territorio comunale condotta da un uomo privo di patente di guida, sospesa a tempo indeterminato dal Prefetto di Milano con decreto del 21 maggio 2009.

Molto soddisfatta l’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Panzeri, che si è congratulata con il comando per il lavoro svolto: