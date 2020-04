Bimba cade in casa e sbatte la testa: arrivano ambulanza ed elisoccorso

Bimba cade in casa e sbatte la testa. La piccola è stata trasportata in ospedale per accertamenti. E’ intervenuto anche l’elisoccorso.

Grande spavento nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile 2020, a Renate. Ambulanza ed elisoccorso sono intervenuti in paese per soccorrere una bimba che, in base a quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe caduta in casa sbattendo la testa.

Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori che hanno valutato le condizioni della piccola e anche gli agenti della Polizia locale. Dopo i primi accertamenti la bambina è stata portata in ospedale in ambulanza per ulteriori esami. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

