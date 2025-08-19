Bimba di 5 anni azzannata al volto dal cane di famiglia

In gravi condizioni

La piccola, originaria di Vimercate, si trovava in vacanza all'Isola d'Elba: è stata operata d'urgenza

Una bambina di 5 anni, originaria di Vimercate, è stata azzannata al volto da un cane di razza Amstaff mentre si trovava in vacanza in campeggio con la sua famiglia.

Bimba di 5 anni azzannata al volto dal cane degli zii

I fatti si sono verificati ieri, lunedì 18 agosto 2025 a Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba. Secondo quanto emerso, la piccola stava giocando col cane che sarebbe di proprietà della famiglia, in particolare degli zii, quando, improvvisamente l'ha aggredita, azzannandola al volto. Immediata la chiamata al 118 da parte dei famigliari, sotto shock.

Operata d'urgenza

Sul posto è giunta dapprima l'ambulanza. Poi è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato la bambina all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stata operata d'urgenza al viso.