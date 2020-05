Bimba di due anni precipita dal balcone.

E’ accaduto a Concorezzo

Un tragico incidente è avvenuto attorno alle 19.30 di oggi, mercoledì, a Concorezzo.

Elisoccorso, ambulanza, automedica e carabinieri sono in questo momento in via Da Vinci per prestare i primi soccorsi.

Caduta da 3 metri

Pare che la piccola sia caduta da un’altezza di circa 3 metri. Tanta gente è scesa in strada.

Aggiornamento: attorno alle 20.45 la piccola è stata caricata sull’elisoccorso atterrato nel campo di calcio della Concorezzese.

Seguono aggiornamenti.

