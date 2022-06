Momenti di grandissima paura nel pomeriggio di ieri, domenica 26 giugno, a Giussano. Erano circa le 17.30 quando un Carabiniere fuori servizio, di passaggio in piazza Attilio Lombardi, è stato attirato dalle richieste di aiuto di una mamma.

Bimba di sei mesi resta chiusa in auto, salvata da un Carabiniere fuori servizio

Avvicinatosi ha subito realizzato la gravità della situazione: la donna poco prima aveva caricato sull'auto - una Volkswagen Tiguan - la propria figlia di appena sei mesi e subito dopo mentre caricava il bagagliaio si è accorta che nell'autovettura, con le chiavi all'interno, si era improvvisamente attivata la chiusura automatica.

La donna ha quindi chiesto aiuto ai passanti e a intervenire è stato appunto il Carabiniere che con freddezza e senza indugiare ha preso un oggetto da terra e ha rotto il vetro posteriore sinistro dell'auto consentendo l'apertura della macchina, bollente dopo le ore di parcheggio sotto il sole.

I soccorsi

La bimba, subito soccorsa dai sanitari del 118 è stata visitata e fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale dove invece si è dovuto recare il militare dell’Arma, a causa di alcune schegge finite in profondità nella mano destra. Lo stesso è stato medicato e dimesso nel corso della serata stessa con 10 giorni di prognosi.