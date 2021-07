Momenti di apprensione a Cornate d'Adda dove intorno alle 12.15 è stato richiesto l'intervento dei soccorsi per una caduta da bici in cui è rimasta coinvolta una bimba di un anno.

Bimba di un anno soccorsa dopo una caduta da bici

In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sul posto si sono portati i volontari del soccorso di Busnago e l'automedica. I sanitari, giunti sul posto in codice giallo, hanno fortunatamente escluso conseguenze gravi per la piccola che è stata poi caricata in ambulanza e trasportata in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cornate per i rilievi di rito.