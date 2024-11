Tragedia nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Carate Brianza dove nei giorni scorsi si è verificata la morte di una bimba poco prima del parto.

Bimba muore prima del parto

La tragedia, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Carate Brianza, si è consumata nei giorni scorsi quando una donna - una mamma di nazionalità rumena residente a Carugo nel Comasco e alla sua terza gravidanza - ha iniziato il travaglio. E’ in quel momento, secondo quando è stato possibile apprendere fino al momento, che i medici e il personale presenti in reparto avrebbero constatato l’assenza del battito cardiaco della piccola.

Il primo sospetto è che possa essere stata un’improvvisa infezione a causarne il decesso, ma, sul caso, sono in corso come detto approfondimenti clinici interni e indagini.

«Possiamo parlare di una serie di complicanze - hanno fatto sapere dalla Direzione generale dell’Asst della Brianza - Ma, al momento, non di infezioni».

La donna, già mamma di due figli, era arrivata in ospedale senza contrazioni e dopo la «rottura» del sacco amniotico. Una gravidanza regolare la sua, giunta ormai a termine e portata avanti senza problemi. Monitorata da medici e ostetriche, la situazione sarebbe rimasta sotto controllo fino alle prime ore di sabato quando la donna ha allertato il personale del reparto dopo l’inizio del travaglio. La piccola che aveva in grembo, però, è nata morta dopo che l’immediato esame del tracciato aveva riscontrato la totale assenza di battito.

La mamma è stata sottoposta a taglio cesareo urgente e il corpo della bimba è rimasto per due ore in ospedale, secondo quanto previsto dalla Legge, prima di essere poi trasportata in camera mortuaria.