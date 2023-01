Brutto spavento questa mattina a Villasanta.

Bimba si aggira da sola per strada, la Polizia locale la riporta a casa

Erano circa le nove quando un passante ha notato una bambina di sette anni di età aggirarsi per via Villa. Non vedendo adulti nei paraggi ha avvicinato la piccola constatando che effettivamente era in strada da sola.

Immediatamente è stata avvisata la Polizia locale. Gli agenti, attraverso alcuni dati anagrafici sommari, sono riusciti a identificare la bambina che era ancora in pigiama ma indossava la giacca. In brevissimo tempo una pattuglia si è recata a casa della piccola, dove i genitori effettivamente stavano cercando preoccupati la figlia, senza aver ancora attivato le forze dell'ordine.

A seguito di quanto accaduto è stato sentito il pm minorenni di turno, il quale ha concordato con la Polizia locale, qualora non fosse emersa altra criticità, di riaffidare la minore ai genitori.

Così è stato verificato e fatto e la piccola è tornata a casa.