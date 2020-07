Bimbi chiusi in casa, arrivano i pompieri

Sono rimasti accidentalmente chiusi in casa due bambini di 3 e 6 anni. Per liberarli ci sono voluti i pompieri.

Pompieri a Renate

E’ successo questa mattina, mercoledì 22 luglio, in una palazzina di via Papa Giovanni, a Renate, nei pressi dell’ufficio postale. Per liberare i due bimbi è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti in paese insieme ai Carabinieri. In via precauzionale sono arrivati in supporto anche i soccorritori della Croce Bianca di Besana. L’ambulanza, attivata in codice giallo, è poi ripartita fortunatamente vuota.