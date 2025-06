Bimbo cade dalla ringhiera di casa e batte la testa, arriva l'elisoccorso

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno 2025, a Camparada.

Un bimbo di sei anni è infatti caduto dalla ringhiera di casa e ha battuto violentemente la testa. Una disavventura che immediatamente fatto scattare i soccorsi a causa delle condizioni di salute del piccolo che hanno destato subito forte preoccupazione. A lanciare i soccorsi sono stati i suoi famigliari.

Sul posto anche i carabinieri

Sul posto è arrivato l'elisoccorso, l'ambulanza, l'automedica e tre pattuglie dei carabinieri di Arcore che hanno scortato i sanitari del 118 affinchè raggiungessero l'abitazione dove è avvenuto l'incidente nel minor tempo possibile al fine di prestare i soccorsi al piccolo.

Il bimbo è stato stabilizzato e caricato in ambulanza. Quest'ultima ha poi trasportato il piccolo sull'elisoccorso che nel frattempo era atterrato nei prati che si trovano al confine con Arcore.

Infine è stato condotto con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.