Bimbo di 11 anni investito finisce in ospedale

Momenti di apprensione questa mattina, martedì 20 aprile, in via Cavour a Briosco, dove un bambino di 11 anni è stato investito. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 7.45 e sul posto, non lontano dalle scuole del paese, si sono subito portati i volontari della Croce Bianca di Besana Brianza e l’automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e agli gli agenti della Polizia locale di Briosco. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Il bambino, soccorso in codice giallo, ha ricevuto le cure del caso sul posto per poi essere trasportato in ospedale, sempre in codice giallo, per ulteriori accertamenti.