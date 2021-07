Bimbo di due anni cade dalla finestra, è gravissimo. E' successo questa mattina, sabato 24 luglio, il piccolo è stato accompagnato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo

Bimbo di due anni cade dalla finestra, è gravissimo

Da quanto si è potuto apprendere finora, sarebbero molto gravi le condizioni del bambino caduto dal secondo piano di una casa di corte in via Mazzini a Limbiate, vicino all'oratorio San Giorgio. Il piccolo è precipitato dalla finestra di casa intorno all 8,30 di questa mattina, sabato 24 luglio, per cause ancora da accertare. Le prime persone accorse in suo aiuto, tra cui un automobilista di passaggio, hanno immeditamente allertato i soccorsi.

Accompagnato in ospedale a Bergamo

Nel giro di pochi minuti in via Mazzini si sono precipitate ambulanza, auto medica ed è arrivato pure l'elisoccorso, che è atterrato nel vicino parco di Villa Mella. I sanitari si sono subito adoperati per stabilizzare le condizioni del piccolo. Verso le 10 il velivolo di soccorso ha accompagnato il bimbo all'ospedale di Bergamo in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio, in queste ore impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto e per verificare come sia potuto succedere il terribile incidente. C'era anche la Polizia Locale che è stata impegnata per disciplinare il traffico durante le operazioni di soccorso

