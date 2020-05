Bimbo di tre anni soccorso per una caduta SIRENE DI NOTTE

Intervento dei soccorritori nella notte tra domenica e oggi, lunedì 25 maggio per un bimbo di tre anni caduto in strada.

Bimbo di tre anni soccorso per una caduta

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è scattato poco prima di mezzanotte e mezza. Sul posto, in via Manzoni a Cesano, si sono portati i volontari dell’Avis Meda che hanno subito prestato le prime cure al piccolo. A seguito delle caduta, come riportato dall’Areu, il bambino è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso.

