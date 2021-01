Bivaccano nella lavanderia self service, multati sette giovani

Bivaccano nella lavanderia self service, trasgredendo le normative contro la diffusione del Covid-19. Intervento della Polizia locale Brianza Est a Bellusco, che ha sanzionato sette ragazzi.

Quattro i minorenni multati

Stavano bivaccando all’interno di una lavanderia self service di Bellusco, in barba alle normative imposte dal Governo per arginare la diffusione del Covid-19. La bravata è costata cara a sette giovanissimi, sanzionati dagli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est. L’intervento è avvenuto martedì 5 gennaio, quando tutta Italia si trovava in zona rossa e le restrizioni erano particolarmente rigide. Intorno alle 18 gli uomini del comandante Alessandro Benedetti hanno “pizzicato” i sette giovani, di cui quattro minorenni, mentre sostavano all’interno della lavanderia, approfittando del riscaldamento. Immediati sono scattati i verbali Covid per i sette giovani e le telefonate ai genitori dei quattro ragazzi minorenni.

TORNA ALLA HOMEPAGE