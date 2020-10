Blitz al mercato, sanzioni agli abusivi

Il blitz al mercato di Seregno è scattato sabato e ha preso di mira gli abusivi (tra posteggiatori e commercianti privi di licenza) che vi erano presenti

Il blitz al mercato

Sabato 17 ottobre tre pattuglie della Polizia Locale, coordinate dal comandante Maurizio Zorzetto, sono state impegnate al mercato di Seregno, tra piazza Linate e via Bellini. Nel mirino questuanti importuni e parcheggiatori abusivi (sei persone generalizzate), commercianti privi di licenza (una sanzione ed il sequestro di un buon quantitativo di merce), ma anche il controllo mirato della correttezza dell’attività degli ambulanti (ad uno dei quali, per altro, sono state contestate varie e gravi irregolarità).

Si è trattato di un’azione preparata nelle settimane precedenti, su indicazione degli assessori alla sicurezza William Viganò e sviluppo economico Ivana Mariani: l’obiettivo era garantire che l’attività mercatale possa essere svolta nel complessivo rispetto di ogni principio di legalità. Un’azione volutamente “di impatto”, per dare a tutti il preciso segnale della volontà di imporre un deciso cambiamento rispetto alla situazione in atto.

Nelle prossime settimane l’attività proseguirà in maniera sistematica e costante, perché il mercato è un momento importante della vita cittadina che deve essere curato al fine di garantire agli utenti di poterlo vivere in sicurezza sotto tutti i profili.

