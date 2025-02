Blitz anti spaccio nella ex Snia di Varedo, cinque arresti. Tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio i Carabinieri hanno condotto diverse attività nell'area dismessa, deferite anche nove persone

Cinque persone arrestate

I Carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato cinque persone a Varedo. Gli interventi si sono concentrati nell'area ex Snia, area industriale dismessa già nota per situazioni di degrado e illegalità diffusa. L’attività, condotta in diverse operazioni tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2025, si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo straordinario del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Monza e Brianza, volto a garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane particolarmente sensibili.

Le operazioni dei Carabinieri

Tre le operazioni dei Carabinieri che hanno portato ai cinque arresti per reati contro il patrimonio e legati a sostanze stupefacenti:

29 gennaio: i Carabinieri della Stazione di Varedo, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Desio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Monza, nei confronti di un 25enne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è gravemente indiziato di furto aggravato e rapina, reati commessi in diversi episodi.

Le indagini, avviate a seguito di una serie di denunce per furti di biciclette e monopattini elettrici, hanno consentito di raccogliere elementi probatori che collegano l’indagato a due furti e a una rapina consumata, in quest’ultimo caso minacciando la vittima con un coltello per impossessarsi del monopattino.

1 febbraio: i Carabinieri della Sezione Operativa di Desio e della Stazione di Varedo hanno fermato tre uomini di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione, sviluppata attraverso attività di osservazione e controllo del territorio, ha permesso di sorprendere i tre soggetti mentre gestivano un’attività di spaccio all’interno di un’area industriale abbandonata. La perquisizione personale e locale ha portato al sequestro di oltre 400 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina, 30 grammi di hashish e di 3.700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

3 febbraio: i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hanno arrestato un 25enne marocchino per rapina impropria. L’uomo è stato sorpreso a rubare generi alimentari all’interno di un supermercato di Varedo, nelle adiacenze del medesimo sito industriale dismesso e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha aggredito fisicamente due addetti alla sicurezza, che avevano tentato di bloccarlo. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di immobilizzare l’uomo e recuperare la merce sottratta.

Tutti gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati alla Casa Circondariale di Monza o sottoposti a misure cautelari idonee, in attesa delle udienze di convalida.

Deferite anche nove persone

Inoltre, nelle settimane, appena trascorse, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi preventivi sempre nell'area ex Snia, sono state complessivamente deferite all’Autorità giudiziaria in stato di libertà nove persone per invasione di terreni, due persone per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla notifica del foglio di via obbligatorio, una persona per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre è stata rinvenuta merce di presunta provenienza illecita su cui sono in corso accertamenti, tra cui quattro biciclette, un tablet e 6 ventilatori con piantana ancora imballati.