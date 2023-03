Blitz coi cani in una villetta, trovati ventimila euro e droga

Blitz coi cani in una villetta a Nova Milanese, trovati ventimila euro e droga. Nei guai un ventenne: sottoposto agli arresti domiciliari, dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Blitz dei Carabinieri a Nova Milanese

Circa trecentocinquanta grammi tra hashish (in maggioranza) e cocaina, e quasi ventimila euro in contanti, nascosti nella taverna di una villetta monofamiliare di Nova Milanese. La perquisizione effettuata dai carabinieri a casa di Roberto D.M., ventenne con precedenti, ha portato, giovedì 23 marzo, al ritrovamento di droga e soldi. Materiale nascosto soprattutto nel locale interrato dell’abitazione, una casa indipendente monofamiliare, nel quale il giovane, dedito secondo gli investigatori dell’Arma, ad attività di spaccio, vive stabilmente.

Ventenne arrestato

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e condotto in tribunale a Monza dove, in attesa di definire il processo per direttissima, il giudice ha disposto la custodia agli arresti domiciliari. I Carabinieri, sulla scorta di informazioni in loro possesso, hanno perquisito la casa del giovane (situata a poca distanza dalla stazione dell’Arma), avvalendosi anche di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Castanenovo (il cane «kevin»).

I soldi nella cassaforte

Il ragazzo di Nova è stato trovato senza droga addosso, ma con oltre 600 euro in tasca. I controlli all’interno della casa che condivide con i suoi familiari (estranei alle accuse) ha dato esito positivo. Parte dello stupefacente (circa 50 grammi di hashish, e la somma di 9mila euro sono stati trovati in taverna. Il denaro si trovava dentro una cassaforte a muro. Il resto è stato rinvenuto in un armadio di un’altra camera.

Il giovane condotto in caserma

Soldi contanti in banconote di vario taglio nascosti in alcune scatole (denaro che i Carabinieri riconducono all’attività di spaccio) e altra droga, a partire da una quindicina di grammi di cocaina, oltre a telefoni cellulari, un bilancino di precisione ed altri oggetti riconducibili al solito armamentario dello spacciatore. Il giovane è stato condotto al comando dei Carabinieri di Desio, dove ha trascorso la notte in camera di sicurezza.