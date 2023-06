Blitz della Guardia di Finanza in Municipio: sequestrate decine di pratiche edilizie

Blitz della Guardia di Finanza in Municipio a Usmate Velate. Nel mirino degli inquirenti, pare, una serie di documenti tutti legati a pratiche edilizie ritenute poco chiare e meritevoli di alcuni accertamenti più dettagliati.

Blitz della Guardia di Finanza in Municipio

Ha veramente del clamoroso quanto emerso in questi ultimi giorni: una situazione molto delicata che scuote dal profondo la sede delle istituzioni cittadine. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno bussato alle porte del Comune la scorsa settimana, ma i fatti sono venuti a galla solamente nelle ultime ore superando il muro di comprensibile silenzio che si era eretto a difesa del Palazzo.

Sequestrate decine di pratiche edilizie

Come detto, i finanzieri hanno puntato dritto verso alcune pratiche edilizie, una trentina almeno, sequestrando interi faldoni che ora saranno vagliati dalla prima all’ultima riga. L’ipotesi è che possano essere stati concessi permessi di costruire in maniera irregolare, o comunque non sempre trasparente. Sempre nelle ultime ore, la Giunta ha anche trasferito ad altra mansione un dipendente comunale che risulterebbe coinvolto nella vicenda.

AMPIO SERVIZIO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA DOMANI, MARTEDI' 27 GIUGNO 2023